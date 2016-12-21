コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

パネルジョークまたはゲームシステム - MetaTrader 5のためのエキスパート

Sergey Pavlov | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
982
評価:
(23)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

この手動および自動取引のためのゲームパネルはMasterWindows ライブラリの可能性を示しています。パネルコードは、インターフェースウィンドウMQL5版MasterWindowsのビジュアルデザイン環境を使用して自動的に生成されました。

ENUM_APPLIED_PRICE型の価格データベースを分析することによって将来の価格の動きの推定が可能です。このような移動の確率はスケールと百分率で示されています。取引パネルにはブローカーの取引業務を実行リクエストを送信する機能があります。この例では成行注文が使用されています。さらには、ポジションの数量の増減、ポジションの決済やオートパイロットの有効化も可能です。

オートパイロットとはパネルのシグナルに基づいた自動取引を意味します。このモードは、適切なボタンを押すことによって有効にできます。

入力データ：

input ENUM_TIMEFRAMES   tf=PERIOD_M5;// シグナル計算のためのチャート期間

プログラムが計算のために価格データをコピーするのに必要なチャートの期間を設定することができます。

図1　ゲーム取引パネル

図1　ゲーム取引パネル

推奨：

  • MasterWindowsライブラリは \MQL5\Include\ フォルダに追加されるべきです。ライブラリは、あなたが作成するインタフェースウィンドウの適切な操作を提供します。
  • 作成したインターフェイスウィンドウのより良い表示のためには黒の背景を持つグラフィカルなスキームを使用します。
  • これは、デモパネル（ジョークプログラム）で、ライブ口座のためには意図されていません。ただし、取引システムに応じて BUYorSELL() シグナル生成関数を補修または置き換え。ポジションサポート関数を追加し、ライブ口座で使用を試みることは可能です。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15241

XCCX_StDev_HTF XCCX_StDev_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むXCCX_StDev指標です。

Exp_Stalin Exp_Stalin

この取引システムはStalin指標のシグナルに基づいています。

NRTR NRTR

NRTRは終値を使って計算されたトレンド指標です。

KalmanFilter_StDev_HTF KalmanFilter_StDev_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むKalmanFilter_StDev指標です。