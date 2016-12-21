この手動および自動取引のためのゲームパネルはMasterWindows ライブラリの可能性を示しています。パネルコードは、インターフェースウィンドウMQL5版MasterWindowsのビジュアルデザイン環境を使用して自動的に生成されました。

ENUM_APPLIED_PRICE型の価格データベースを分析することによって将来の価格の動きの推定が可能です。このような移動の確率はスケールと百分率で示されています。取引パネルにはブローカーの取引業務を実行リクエストを送信する機能があります。この例では成行注文が使用されています。さらには、ポジションの数量の増減、ポジションの決済やオートパイロットの有効化も可能です。

オートパイロットとはパネルのシグナルに基づいた自動取引を意味します。このモードは、適切なボタンを押すことによって有効にできます。

入力データ：

input ENUM_TIMEFRAMES tf= PERIOD_M5 ;

プログラムが計算のために価格データをコピーするのに必要なチャートの期間を設定することができます。

図1 ゲーム取引パネル

推奨：