Um sistema de negociação baseado nos sinais do indicador Stalin. Um sinal é gerado no fechamento de uma barra se uma seta colorida do indicador aparecer.
O Expert Advisor usa o arquivo compilado do indicador Stalin.ex5 para esta operação. Salve-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Observe que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite o uso de Expert Advisors com as corretoras que oferecem um spread diferente de zero e a opção para definir o Stop Loss e o Take Profit durante a abertura da posição. Você pode fazer o download de mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algorítmos de Negociação.
Os parâmetros de entrada padrão do Expert Advisor foram usados durante os testes mostrados abaixo. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig. 1. Exemplos de negociações no gráfico
Resultados dos testes para 2015 no GBPJPY H4:
Fig. 2. Gráfico de resultados dos testes
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15234
