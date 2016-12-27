CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Exp_Stalin - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
898
Avaliação:
(18)
Publicado:
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
Stalin.mq5 (9.75 KB) visualização
\MQL5\Experts\
exp_stalin.mq5 (8.09 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Um sistema de negociação baseado nos sinais do indicador Stalin. Um sinal é gerado no fechamento de uma barra se uma seta colorida do indicador aparecer.

O Expert Advisor usa o arquivo compilado do indicador Stalin.ex5 para esta operação. Salve-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Observe que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite o uso de Expert Advisors com as corretoras que oferecem um spread diferente de zero e a opção para definir o Stop Loss e o Take Profit durante a abertura da posição. Você pode fazer o download de mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algorítmos de Negociação.

Os parâmetros de entrada padrão do Expert Advisor foram usados durante os testes mostrados abaixo. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Exemplos de negociações no gráfico

Fig. 1. Exemplos de negociações no gráfico

Resultados dos testes para 2015 no GBPJPY H4:

Fig. 2. Gráfico de resultados dos testes

Fig. 2. Gráfico de resultados dos testes

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15234

XXRSX_StDev_HTF XXRSX_StDev_HTF

O indicador XXRSX_StDev vem com a opção de seleção de prazo do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.

RVI_Cloud_HTF RVI_Cloud_HTF

O indicador RVI vem com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.

XCCX_StDev_HTF XCCX_StDev_HTF

O indicador XCCX_StDev vem com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.

Panel-joke or a game system Panel-joke or a game system

Um exemplo de como usar a biblioteca MasterWindows para criar um painel de negociação de jogos.