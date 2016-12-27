Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
XCCX_StDev_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 900
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador XCCX_StDev com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período do indicador no gráfico (timeframe)
O indicador requer o arquivo XCCX_StDev.mq5. Adicione na pasta <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador XCCX_StDev_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15238
Exp_Stalin
Um sistema de negociação baseado nos sinais do indicador Stalin.XXRSX_StDev_HTF
O indicador XXRSX_StDev vem com a opção de seleção de prazo do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.
Panel-joke or a game system
Um exemplo de como usar a biblioteca MasterWindows para criar um painel de negociação de jogos.NRTR
NRTR é um indicador de tendência onde os FECHAMENTOS de preços são usados para os cálculos.