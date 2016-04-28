代码库部分
Sergey Pavlov
用于人工或自动交易的游戏面板是用于演示MasterWindows库功能的实例。面板的代码是使用Windows界面的MasterWindows for MQL5的可视化设计环境自动生成的。

通过分析ENUM_APPLIED_PRICE类型的价格数据集, 您可以假定未来价格变化的方向，这种移动的可能性显示为比例和百分率的形式。交易面板的功能允许向经纪商发送请求执行交易操作，本例中使用的是市场执行订单，您还可以另外减少或者增加仓位的交易量，平仓以及启用自动驾驶(autopilot)

自动驾驶意思是基于面板上显示的信号进行自动交易。该模式也可以通过按下对应的按钮来激活。

输入数据:

input ENUM_TIMEFRAMES   tf=PERIOD_M5;// 用于信号计算的图表时段

您可以设置所需的图表时段，程序将据此复制价格数据进行计算。

图 1. 游戏交易面板。

推荐:

  • MasterWindows库需要放到 \MQL5\Include\ 文件夹下，这个库为您创建界面窗口操作提供了足够的功能，
  • 为了更好地显示所创建的界面窗口，请使用黑色背景的图形界面格局。
  • 这是一个演示面板(一个玩笑性质的程序)不能用在真实活动帐户中，然而，您可以根据您的交易系统通过修改或者替换BUYorSELL()信号生成函数，增加仓位支持函数，然后再在您的真实活动帐户中使用。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15241

