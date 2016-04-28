请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
用于人工或自动交易的游戏面板是用于演示MasterWindows库功能的实例。面板的代码是使用Windows界面的MasterWindows for MQL5的可视化设计环境自动生成的。
通过分析ENUM_APPLIED_PRICE类型的价格数据集, 您可以假定未来价格变化的方向，这种移动的可能性显示为比例和百分率的形式。交易面板的功能允许向经纪商发送请求执行交易操作，本例中使用的是市场执行订单，您还可以另外减少或者增加仓位的交易量，平仓以及启用自动驾驶(autopilot)，
自动驾驶意思是基于面板上显示的信号进行自动交易。该模式也可以通过按下对应的按钮来激活。
输入数据:
input ENUM_TIMEFRAMES tf=PERIOD_M5;// 用于信号计算的图表时段
您可以设置所需的图表时段，程序将据此复制价格数据进行计算。
图 1. 游戏交易面板
推荐:
- MasterWindows库需要放到 \MQL5\Include\ 文件夹下，这个库为您创建界面窗口操作提供了足够的功能，
- 为了更好地显示所创建的界面窗口，请使用黑色背景的图形界面格局。
- 这是一个演示面板(一个玩笑性质的程序)不能用在真实活动帐户中，然而，您可以根据您的交易系统通过修改或者替换BUYorSELL()信号生成函数，增加仓位支持函数，然后再在您的真实活动帐户中使用。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15241
XCCX_StDev_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 XCCX_StDev 指标。Exp_Stalin
一个基于Stalin指标信号的交易系统。
NRTR
NRTR 是一个趋势指标，使用收盘价格进行计算。KalmanFilter_StDev_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 KalmanFilter_StDev 指标。