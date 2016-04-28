用于人工或自动交易的游戏面板是用于演示MasterWindows库功能的实例。面板的代码是使用Windows界面的MasterWindows for MQL5的可视化设计环境自动生成的。

通过分析ENUM_APPLIED_PRICE类型的价格数据集, 您可以假定未来价格变化的方向，这种移动的可能性显示为比例和百分率的形式。交易面板的功能允许向经纪商发送请求执行交易操作，本例中使用的是市场执行订单，您还可以另外减少或者增加仓位的交易量，平仓以及启用自动驾驶(autopilot)，

自动驾驶意思是基于面板上显示的信号进行自动交易。该模式也可以通过按下对应的按钮来激活。

输入数据:

input ENUM_TIMEFRAMES tf= PERIOD_M5 ;

您可以设置所需的图表时段，程序将据此复制价格数据进行计算。

图 1. 游戏交易面板

推荐: