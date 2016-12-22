und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Das Spielpanel für manuellen und automatischen Handel demonstriert die Möglichkeiten der MasterWindows Bibliothek. Der Code des Panels wurde mithilfe der Umgebung für visuelle Gestaltung von Interface-Fenstern MasterWindows für MQL5 automatisch erzeugt.
Die Analyse solcher Preisdatenbanken wie ENUM_APPLIED_PRICE ermöglicht es Ihnen, die künftige Preisbewegung vorherzusagen. Die Wahrscheinlichkeit der Bewegung ist an der Skala und in Prozent dargestellt. Die Funktionen des Handelspanels erlauben es, Anfragen zur Ausführung von Handelsoperationen an den Broker zu senden. In diesem Beispiel werden Marktorders verwendet. Darüber hinaus können Sie Volumen vergrößern oder reduzieren, Positionen schließen und den Autopilot-Modus aktivieren.
Als Autopilot wird der automatische Handel nach den Signalen des Panels bezeichnet. Der Autopilot-Modus kann durch das Klicken auf den entsprechenden Button aktiviert.
Eingabedaten:
input ENUM_TIMEFRAMES tf=PERIOD_M5;// Chartperiode für die Berechnung des Signals
Sie können die benötigte Periode setzen, von der das Programm Preisdaten für die Berechnung kopieren wird.
Abb. 1. The game trade panel
Empfehlungen:
- Die MasterWindows Bibliothek sollte in den Ordner \MQL5\Include\ folder kopiert werden. Sie gewährleistet einen reibungslosen Betrieb der von Ihnen erstellten Interface-Fenster.
- Verwenden Sie grafische Schemas mit einem schwarzen Hintergrund, um die Anzeige erstellter Interface-Fenster zu verbessern.
- Das ist ein Demo-Panel (ein Scherzprogramm), nicht vorgesehen für echte Konten. Sie können allerdings die Funktion der Signalerzeugung BUYorSELL() entsprechend Ihrem Handelssystem modifizieren oder ersetzen, Funktionen für Positionsmanagement hinzufügen und dann versuchen, das Panel auf einem echten Konto laufen zu lassen.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15241
