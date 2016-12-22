Das Spielpanel für manuellen und automatischen Handel demonstriert die Möglichkeiten der MasterWindows Bibliothek. Der Code des Panels wurde mithilfe der Umgebung für visuelle Gestaltung von Interface-Fenstern MasterWindows für MQL5 automatisch erzeugt.

Die Analyse solcher Preisdatenbanken wie ENUM_APPLIED_PRICE ermöglicht es Ihnen, die künftige Preisbewegung vorherzusagen. Die Wahrscheinlichkeit der Bewegung ist an der Skala und in Prozent dargestellt. Die Funktionen des Handelspanels erlauben es, Anfragen zur Ausführung von Handelsoperationen an den Broker zu senden. In diesem Beispiel werden Marktorders verwendet. Darüber hinaus können Sie Volumen vergrößern oder reduzieren, Positionen schließen und den Autopilot-Modus aktivieren.

Als Autopilot wird der automatische Handel nach den Signalen des Panels bezeichnet. Der Autopilot-Modus kann durch das Klicken auf den entsprechenden Button aktiviert.

Eingabedaten:

input ENUM_TIMEFRAMES tf= PERIOD_M5 ;

Sie können die benötigte Periode setzen, von der das Programm Preisdaten für die Berechnung kopieren wird.

Abb. 1. The game trade panel

Empfehlungen: