El panel de juego para el comercio manual y automático demuestra las posibilidades de la biblioteca MasterWindows. El código del panel se genera de forma automática con la ayuda del entorno de proyección visual de ventanas de interfaz MasterWindows for MQL5.





El análisis de las bases de precio del tipo ENUM_APPLIED_PRICE permite presuponer el movimiento posterior del precio. La probabilidad de dicho movimiento se muestra en forma de escala y en tanto por ciento. Usando la funcionalidad del panel comercial, se podrán dar órdenes al bróker para ejecutar órdenes comerciales. En este ejemplo, se usan órdenes de mercado. Además, es posible reducir o aumentar el tamaño de la posición, cerrar la posición y activar el piloto automático.

El piloto automático supone el comercio automático según las señales del panel. Se activa pulsando el botón correspondiente.





input ENUM_TIMEFRAMES tf= PERIOD_M5 ;

Tras indicar el periodo necesario del gráfico, los datos de precio para el cálculo se copiarán de forma automática de este.





Fig. 1. Aspecto externo del panel de juego