Panel-joke or a game system - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1290
- Ranking:
-
- Publicado:
El panel de juego para el comercio manual y automático demuestra las posibilidades de la biblioteca MasterWindows. El código del panel se genera de forma automática con la ayuda del entorno de proyección visual de ventanas de interfaz MasterWindows for MQL5.
El análisis de las bases de precio del tipo ENUM_APPLIED_PRICE permite presuponer el movimiento posterior del precio. La probabilidad de dicho movimiento se muestra en forma de escala y en tanto por ciento. Usando la funcionalidad del panel comercial, se podrán dar órdenes al bróker para ejecutar órdenes comerciales. En este ejemplo, se usan órdenes de mercado. Además, es posible reducir o aumentar el tamaño de la posición, cerrar la posición y activar el piloto automático.
El piloto automático supone el comercio automático según las señales del panel. Se activa pulsando el botón correspondiente.
input ENUM_TIMEFRAMES tf=PERIOD_M5;// Periodo del gráfico para el cálculo de la señal
Tras indicar el periodo necesario del gráfico, los datos de precio para el cálculo se copiarán de forma automática de este.
Fig. 1. Aspecto externo del panel de juegoConsejos:
- La biblioteca MasterWindows se deberá encontrar en la carpeta \MQL5\Include\. Es necesaria para que las ventanas de interfaz creadas por usted funcionen plenamente.
- Para que se representen mejor las ventanas de interfaz creadas, use esquemas gráficos con fondo negro.
- Se trata de un panel demostrativo (un programa de broma), no está diseñado para cuentas reales. Por otra parte, si se rehace o se sustituye la función de generación de señales BUYorSELL() por el sistema comercial que usted use y se añaden funciones de acomapañamiento de posiciones, ... entonces también se podrá utilizar en una cuenta real.
