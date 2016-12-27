CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

NRTR - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
3106
Avaliação:
(28)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Ramdass

NRTR é um indicador de tendência onde os FECHAMENTOS de preços são usados para os cálculos. O indicador está sempre localizado à mesma distância da extremidade do preço atingido. Para uma tendência de alta é exibido abaixo do gráfico; para a tendência de baixa - acima. O significado dessa distância é filtrar pequenos movimentos corretivos contrários à tendência principal. Um movimento mais forte contra a tendência principal, acima do nível predefinido (o tamanho do filtro em movimento), sinaliza a inversão completa da tendência.

Para uma tendência de alta:

NRTR = Maior(Fechamento, período)*(1-(K/100)),

Para uma tendência de baixa:

NRTR = Menor(Fechamento, período)*(1+(K/100)),

Onde a primeira parte da expressão é o preço mais maior/menor atingido desde a última intersecção entre o indicador e os preços, K é o tamanho do filtro em movimento em termos percentuais, isto é, a distância entre o indicador e os valores extremos atingidos.

Como qualquer outra abordagem simplificada, esse indicador funciona bem no mercado de tendências, mas pode falhar em períodos não tendenciais.

Leia mais sobre as propriedades e versões do indicador no artigo "Indicador de tendência do rompimento de canal dos preços dinâmicos " por Konstantin Kopyrkin (em russo).


Este indicador foi implementado pela primeira vez no MQL4 e publicado na Base de Códigos em 13.07.2006.

Fig.1. O indicador NRTR

Fig.1. O indicador NRTR

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15243

Panel-joke or a game system Panel-joke or a game system

Um exemplo de como usar a biblioteca MasterWindows para criar um painel de negociação de jogos.

XCCX_StDev_HTF XCCX_StDev_HTF

O indicador XCCX_StDev vem com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.

KalmanFilter_StDev_HTF KalmanFilter_StDev_HTF

O indicador KalmanFilter_StDev vem com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.

Sistema de Negociação SAR Sistema de Negociação SAR

O Sistema de Negociação SAR ilustra o funcionamento do "Stop and Reversal" (SAR), desenvolvido por Welles Wilder. O Expert Advisor verifica a presença de uma posição aberta e começa a mover o stop loss com uma aceleração parabólica.