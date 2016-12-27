Autor real:

Ramdass

NRTR é um indicador de tendência onde os FECHAMENTOS de preços são usados para os cálculos. O indicador está sempre localizado à mesma distância da extremidade do preço atingido. Para uma tendência de alta é exibido abaixo do gráfico; para a tendência de baixa - acima. O significado dessa distância é filtrar pequenos movimentos corretivos contrários à tendência principal. Um movimento mais forte contra a tendência principal, acima do nível predefinido (o tamanho do filtro em movimento), sinaliza a inversão completa da tendência.

Para uma tendência de alta: NRTR = Maior(Fechamento, período)*(1-(K/100)), Para uma tendência de baixa: NRTR = Menor(Fechamento, período)*(1+(K/100)),

Onde a primeira parte da expressão é o preço mais maior/menor atingido desde a última intersecção entre o indicador e os preços, K é o tamanho do filtro em movimento em termos percentuais, isto é, a distância entre o indicador e os valores extremos atingidos. Como qualquer outra abordagem simplificada, esse indicador funciona bem no mercado de tendências, mas pode falhar em períodos não tendenciais. Leia mais sobre as propriedades e versões do indicador no artigo "Indicador de tendência do rompimento de canal dos preços dinâmicos " por Konstantin Kopyrkin (em russo).





Este indicador foi implementado pela primeira vez no MQL4 e publicado na Base de Códigos em 13.07.2006.

Fig.1. O indicador NRTR