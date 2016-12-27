Participe de nossa página de fãs
NRTR é um indicador de tendência onde os FECHAMENTOS de preços são usados para os cálculos. O indicador está sempre localizado à mesma distância da extremidade do preço atingido. Para uma tendência de alta é exibido abaixo do gráfico; para a tendência de baixa - acima. O significado dessa distância é filtrar pequenos movimentos corretivos contrários à tendência principal. Um movimento mais forte contra a tendência principal, acima do nível predefinido (o tamanho do filtro em movimento), sinaliza a inversão completa da tendência.
Para uma tendência de alta:
NRTR = Maior(Fechamento, período)*(1-(K/100)),
Para uma tendência de baixa:
NRTR = Menor(Fechamento, período)*(1+(K/100)),
Onde a primeira parte da expressão é o preço mais maior/menor atingido desde a última intersecção entre o indicador e os preços, K é o tamanho do filtro em movimento em termos percentuais, isto é, a distância entre o indicador e os valores extremos atingidos.
Como qualquer outra abordagem simplificada, esse indicador funciona bem no mercado de tendências, mas pode falhar em períodos não tendenciais.
Leia mais sobre as propriedades e versões do indicador no artigo "Indicador de tendência do rompimento de canal dos preços dinâmicos " por Konstantin Kopyrkin (em russo).
Este indicador foi implementado pela primeira vez no MQL4 e publicado na Base de Códigos em 13.07.2006.
Fig.1. O indicador NRTR
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15243
