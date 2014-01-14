CodeBaseSeções
StepSto_v1 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

igorad

Indicador de tendência. A linha de nível 50 do indicador pode servir como ponto para determinar a tendência, onde o cruzamento entre essas linhas pode servir como sinal para a realização de uma negociação.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 25.10.2007.   

Fig.1 Indicador StepSto_v1

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1404

