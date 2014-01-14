Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
StepSto_v1 - indicador para MetaTrader 5
1390
Autor real:
igorad
Indicador de tendência. A linha de nível 50 do indicador pode servir como ponto para determinar a tendência, onde o cruzamento entre essas linhas pode servir como sinal para a realização de uma negociação.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 25.10.2007.
Fig.1 Indicador StepSto_v1
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1404
