O autor real

TrendLaboratory

O indicador Volty Channel Stop usa os indicadores ATR e Média Móvel para o cálculo de linhas suporte/resistência.

Recomendações padrões para usar em negociação. Se o preço está mais alto do que a linha, então comprar. Se o preço está mais baixo do que a linha, então vender.

Os pontos tipo bola são um sinal de que a tendência é de reversão. Este indicador pode se tornar uma boa alternativa ao indicador padrão Parabolic SAR em seus sistemas de negociação.