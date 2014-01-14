Participe de nossa página de fãs
Volty Channel Stop - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 9708
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
O autor real
O indicador Volty Channel Stop usa os indicadores ATR e Média Móvel para o cálculo de linhas suporte/resistência.
Recomendações padrões para usar em negociação. Se o preço está mais alto do que a linha, então comprar. Se o preço está mais baixo do que a linha, então vender.
Os pontos tipo bola são um sinal de que a tendência é de reversão. Este indicador pode se tornar uma boa alternativa ao indicador padrão Parabolic SAR em seus sistemas de negociação.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1497
