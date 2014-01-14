CodeBaseSeções
ZigZagColor - indicador para MetaTrader 5

Esta é uma versão modificada do indicador ZigZag que desenha linhas com cores diferentes, dependendo da direção do movimento do preço.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/57

