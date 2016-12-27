Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
AdaptiveRVI - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1145
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Witold Wozniak
AdaptiveRVI é um indicador tipo oscilador derivado do Relative Vigor Index que se adapta aos ciclos constante de marcadores, variáveis de um ativo financeiro real.
Os osciladores convencionais exigem ajustes constantes do período de média para as condições do mercado corrente. Neste indicador, período id foi ajustado automaticamente. Isso é feito através do uso adicional do indicador CyclePeriod que calcula o período de média do indicador para o estado do mercado corrente.
O indicador foi desenvolvido com base no artigo "Using The Fisher Transform" por John Ehlers, que foi publicado em novembro de 2002 na revista Technical Analysis Of Stock & Commodities.
O indicador utiliza o indicador CyclePeriod para esta operação. Adicione o arquivo compilado do indicador CyclePeriod na pasta \MQL5\Indicators do terminal do cliente.
Fig.1. Os indicadores AdaptiveRVI e AdaptiveRVICloud
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15167
Um sistema de negociação baseado nos sinais do indicador ColorLaguerre.JMA_StDev_HTF
O indicador JMA_StDev vem com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.
O Oscilador Relative Vigor Index foi desenvolvido com base no artigo "Using The Fisher Transform" por John Ehlers, que foi publicado em novembro 2002 na revista "Technical Analysis Of Stock & Commodities".XMA_BBx7_Cloud_Digit_Grid
Three Bollinger Bands são canais baseados em uma média móvel, desenhado como uma nuvem colorida, com a exibição dos últimos valores em etiquetas de preços e a possibilidade de arredondar os níveis de Bollinger até um número necessário de dígitos e uma grade de preços com esses valores arredondados.