AdaptiveRVI - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Witold Wozniak

AdaptiveRVI é um indicador tipo oscilador derivado do Relative Vigor Index que se adapta aos ciclos constante de marcadores, variáveis de um ativo financeiro real.

Os osciladores convencionais exigem ajustes constantes do período de média para as condições do mercado corrente. Neste indicador, período id foi ajustado automaticamente. Isso é feito através do uso adicional do indicador CyclePeriod que calcula o período de média do indicador para o estado do mercado corrente.

O indicador foi desenvolvido com base no artigo "Using The Fisher Transform" por John Ehlers, que foi publicado em novembro de 2002 na revista Technical Analysis Of Stock & Commodities.

O indicador utiliza o indicador CyclePeriod para esta operação. Adicione o arquivo compilado do indicador CyclePeriod na pasta \MQL5\Indicators do terminal do cliente.

Fig.1. Os indicadores AdaptiveRVI e AdaptiveRVICloud

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15167

