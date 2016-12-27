CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

JMA_StDev_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
860
Avaliação:
(16)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador JMA_StDev vem com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período do indicador no gráfico (timeframe)

O indicador requer o arquivo JMA_StDev.mq5. Adicione na pasta <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador JMA_StDev_HTFr

Fig.1. O indicador JMA_StDev_HTFr

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15151

Gaus_MA_StDev_HTF Gaus_MA_StDev_HTF

O indicador Gaus_MA_StDev vem com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.

FineTuningMA_StDev_HTF FineTuningMA_StDev_HTF

O indicador FineTuningMA_StDev vem com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.

Exp_Laguerre Exp_Laguerre

Um sistema de negociação baseado nos sinais do indicador ColorLaguerre.

AdaptiveRVI AdaptiveRVI

AdaptiveRVI é um indicador tipo oscilador derivado do Relative Vigor Index que se adapta aos ciclos constante de marcadores, variáveis de um ativo financeiro real.