CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Exp_Laguerre - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
732
Avaliação:
(18)
Publicado:
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
ColorLaguerre.mq5 (9.52 KB) visualização
\MQL5\Experts\
exp_laguerre.mq5 (7.02 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Um sistema de negociação baseado nos sinais do indicador ColorLaguerre. Um sinal é gerado no fechamento de uma barra se uma seta colorida do indicador aparecer.

O Expert Advisor usa o arquivo compilado do indicador ColorLaguerre.ex5 para esta operação. Salve-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Observe que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite o uso de Expert Advisors com as corretoras que oferecem um spread diferente de zero e a opção para definir o Stop Loss e o Take Profit durante a abertura da posição. Você pode fazer o download de mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algorítmos de Negociação.

Os parâmetros de entrada padrão do Expert Advisor foram usados durante os testes mostrados abaixo. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Exemplos de negociações no gráfico

Fig. 1. Exemplos de negociações no gráfico

Resultados de testes para 2015 no GBPUSD H4:

Fig. 2. Gráfico de resultados dos testes

Fig. 2. Gráfico de resultados dos testes

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15165

JMA_StDev_HTF JMA_StDev_HTF

O indicador JMA_StDev vem com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.

Gaus_MA_StDev_HTF Gaus_MA_StDev_HTF

O indicador Gaus_MA_StDev vem com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.

AdaptiveRVI AdaptiveRVI

AdaptiveRVI é um indicador tipo oscilador derivado do Relative Vigor Index que se adapta aos ciclos constante de marcadores, variáveis de um ativo financeiro real.

RVI RVI

O Oscilador Relative Vigor Index foi desenvolvido com base no artigo "Using The Fisher Transform" por John Ehlers, que foi publicado em novembro 2002 na revista "Technical Analysis Of Stock & Commodities".