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AdaptiveRVI - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Witold Wozniak
AdaptiveRVI - это осциллятор Relative Vigor Index, адаптирующийся к постоянно меняющимся рыночным циклам реального финансового актива.
Обычные осцилляторы требуют постоянной подгонки периода усреднения под текущее состояние рынка. В этом индикаторе подобная подгонка осуществляется автоматически. Это достигается использованием дополнительного индикатора CyclePeriod, который осуществляет расчёт периода усреднения индикатора для текущего состояния рынка.
Индикатор написан по статье Джона Элерса "Using The Fisher Transform", которая была опубликована в ноябре 2002 года в журнале "Technical Analysis Of Stock & Commodities".
Для работы индикатора в папке MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора CyclePeriod.
Рис.1. Индикаторы AdaptiveRVI и AdaptiveRVICloud
Осциллятор Relative Vigor Index, написанный по статье Джона Элерса "Using The Fisher Transform", которая была опубликована в ноябре 2002 года в журнале "Technical Analysis Of Stock & Commodities".FineTuningMA_StDev_HTF
Индикатор FineTuningMA_StDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Торговая система, построенная на сигналах индикатора BykovTrend.Trade panel from MasterWindows
Пример использования библиотеки MasterWindows для создания торговой панели.