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Индикаторы

AdaptiveRVI - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2352
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Witold Wozniak

AdaptiveRVI - это осциллятор Relative Vigor Index, адаптирующийся к постоянно меняющимся рыночным циклам реального финансового актива.

Обычные осцилляторы требуют постоянной подгонки периода усреднения под текущее состояние рынка. В этом индикаторе подобная подгонка осуществляется автоматически. Это достигается использованием дополнительного индикатора CyclePeriod, который осуществляет расчёт периода усреднения индикатора для текущего состояния рынка.

Индикатор написан по статье Джона Элерса "Using The Fisher Transform", которая была опубликована в ноябре 2002 года в журнале "Technical Analysis Of Stock & Commodities".

Для работы индикатора в папке MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора CyclePeriod.

Рис.1. Индикаторы AdaptiveRVI и AdaptiveRVICloud

Рис.1. Индикаторы AdaptiveRVI и AdaptiveRVICloud

RVI RVI

Осциллятор Relative Vigor Index, написанный по статье Джона Элерса "Using The Fisher Transform", которая была опубликована в ноябре 2002 года в журнале "Technical Analysis Of Stock & Commodities".

FineTuningMA_StDev_HTF FineTuningMA_StDev_HTF

Индикатор FineTuningMA_StDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_BykovTrend Exp_BykovTrend

Торговая система, построенная на сигналах индикатора BykovTrend.

Trade panel from MasterWindows Trade panel from MasterWindows

Пример использования библиотеки MasterWindows для создания торговой панели.