XMA_BBx7_Cloud_Digit_Grid - indicador para MetaTrader 5

Three Bollinger Bands são canais baseados em uma média móvel, desenhado como uma nuvem colorida, com a exibição dos últimos valores em etiquetas de preços e a possibilidade de arredondar os níveis de Bollinger até um número necessário de dígitos e uma grade de preços com esses valores arredondados. O número de dígitos para arredondamento é definido na entrada Digit:

input uint Digit=3; //Número de dígitos para arrendondar

O indicador usa classes de biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (Copie para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). O uso das classes foi completamente descrito no artigo "Série de Preços Médios para Cálculos Intermediários sem Utilizar Buffers Adicionais".

Fig.1 O indicador XMA_BBx7_Cloud_Digit_Grid

Fig.1. O indicador XMA_BBx7_Cloud_Digit_Grid

Fig.2 O indicador XMA_BBx7_Cloud_Digit_Grid

Fig.2. O indicador XMA_BBx7_Cloud_Digit_Grid

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15178

