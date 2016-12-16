Echter Autor:

Witold Wozniak

AdaptiveRVI ist der Relative Vigor Index Oszillator der sich an die sich konstant ändernden Zyklen eines echten Finanzinstruments anpasst.

Konventionelle Oszillatoren benötigten eine Anpassung der Mittelungsperiode an die aktuellen Marktbedingungen. Bei diesem Indikator wird die Periode automatisch angepasst. Dies wird durch einen zusätzlichen CyclePeriod Indikator erreicht, der die Mittelungsperiode des Indikators für den aktuellen Marktzustand berechnet.

Dieser Indikator wurde basierend auf dem Artikel "The Vortex Indikator" der Jannuarausgabe des "Technical Analysis of Stocks & Commodities" (2002) Magazin entwickelt.

Der Indikator verwendet den CyclePeriod Indikator. Kopieren Sie die compilierte CyclePeriod Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators des Client-Terminals.

Abb.1. The AdaptiveRVI und AdaptiveRVICloud Indikatoren