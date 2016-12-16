und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
AdaptiveRVI ist der Relative Vigor Index Oszillator der sich an die sich konstant ändernden Zyklen eines echten Finanzinstruments anpasst.
Konventionelle Oszillatoren benötigten eine Anpassung der Mittelungsperiode an die aktuellen Marktbedingungen. Bei diesem Indikator wird die Periode automatisch angepasst. Dies wird durch einen zusätzlichen CyclePeriod Indikator erreicht, der die Mittelungsperiode des Indikators für den aktuellen Marktzustand berechnet.
Dieser Indikator wurde basierend auf dem Artikel "The Vortex Indikator" der Jannuarausgabe des "Technical Analysis of Stocks & Commodities" (2002) Magazin entwickelt.
Der Indikator verwendet den CyclePeriod Indikator. Kopieren Sie die compilierte CyclePeriod Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators des Client-Terminals.
Abb.1. The AdaptiveRVI und AdaptiveRVICloud Indikatoren
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15167
Handelssystem basierend auf den Signalen des ColorLaguerre Indikators.JMA_StDev_HTF
Der JMA_StDev Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
Der Relative Vigor Index Oszillator entwickelt auf Basis des Artikels "Using The Fisher Transform" von John Ehlers, der im November 2002 Im Technical Analysis Of Stock & Commodities Magazin erschienen ist.XMA_BBx7_Cloud_Digit_Grid
Drei Bollinger Bänder Kanäle basierend auf einem gleitenden Durchschnitt, gezeichnet als farbige Wolke mit Anzeige der letzten Wert als Preislabels und der Möglichkeit die Bollinger-Levels auf eine gewünschte Anzahl von Stellen zu runden und diesde gerundeten Werte als Gitter darstellen zu lassen.