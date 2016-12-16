私たちのファンページに参加してください
AdaptiveRVI - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Witold Wozniak
AdaptiveRVIは現実の金融資産の市場サイクルの変化に常に適応することができるRelative Vigor Index（相対的活力指数）オシレータです。
従来のオシレータは、現在の市場の状況に応じて常に平均化期間を調整しなければなりません。この指標では、期間は自動的に調整されます。これは、現在の市場の状況での指標平均化期間を計算する追加的なCyclePeriod指標の使用によって達成されます。
この指標は、2002年11月に「Technical Analysis Of Stock & Commodities（株式とコモディティーのテクニカル分析）」 誌で出版されたJohn Ehlersの記事「Using The Fisher Transform（フィッシャー変換の使用）」に基づいて開発されています。
この指標の操作にはCyclePeriod指標が必要です。コンパイルされたCyclePeriodファイルをクライアント端末のterminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置します。
図1 AdaptiveRVI及びAdaptiveRVICloud指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15167
