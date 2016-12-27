Participe de nossa página de fãs
Autor real:
Witold Wozniak
O Oscilador Relative Vigor Index foi desenvolvido com base no artigo "Using The Fisher Transform" de John Ehlers, que foi publicado em novembro de 2002 na revista Technical Analysis Of Stock & Commodities
Fig.1. Os indicadores RVI e RVICloud
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15171
