真实作者:

Witold Wozniak

AdaptiveRVI 是适应于经常性周期变化的真实金融市场的相对活力指数震荡指标。

常规的震荡指标经常需要调整平均周期数以适应当前的市场条件，在本指标中，周期数会自动调整。它是通过使用另外的CyclePeriod指标完成的, 该指标可以计算当前市场状态的平均周期数。

该指标是基于John Ehlers的文章"使用费舍尔转换(Using The Fisher Transform)"开发的，该文章于2002年11月发表在证券与商品市场的技术分析(Technical Analysis Of Stock & Commodities)杂志中。

本指标在运行中使用CyclePeriod指标，把编译好的CyclePeriod指标文件放到客户终端的 \MQL5\Indicators 文件夹下。

图1. AdaptiveRVI 和 AdaptiveRVICloud 指标