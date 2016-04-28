请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者:
Witold Wozniak
AdaptiveRVI 是适应于经常性周期变化的真实金融市场的相对活力指数震荡指标。
常规的震荡指标经常需要调整平均周期数以适应当前的市场条件，在本指标中，周期数会自动调整。它是通过使用另外的CyclePeriod指标完成的, 该指标可以计算当前市场状态的平均周期数。
该指标是基于John Ehlers的文章"使用费舍尔转换(Using The Fisher Transform)"开发的，该文章于2002年11月发表在证券与商品市场的技术分析(Technical Analysis Of Stock & Commodities)杂志中。
本指标在运行中使用CyclePeriod指标，把编译好的CyclePeriod指标文件放到客户终端的 \MQL5\Indicators 文件夹下。
图1. AdaptiveRVI 和 AdaptiveRVICloud 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15167
Exp_Laguerre
基于ColorLaguerre 指标信号的交易系统。JMA_StDev_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 JMA_StDev 指标。
RVI
基于John Ehlers的文章"使用费舍尔转换(Using The Fisher Transform)"开发的相对活力指数震荡指标，该文章发表在2002年11月的"证券与商品市场的技术分析(Technical Analysis Of Stock & Commodities)"杂志中。XMA_BBx7_Cloud_Digit_Grid
基于移动平均的三个布林带通道，以彩色云的形式画出，在标签中显示了最新的价格，并且可以把布林带的水平四舍五入到一定的小数位数，根据这些舍入的数值画出价格网格。