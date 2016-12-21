Pon "Me gusta" y sigue las noticias
AdaptiveRVI - indicador para MetaTrader 5
AdaptiveRVI - es un oscilador Relative Vigor Index que se adapta al carácter cambiante de los ciclos de mercado de un activo financiero real.
Los osciladores normales necesitan un ajuste constante del periodo de promediación según las condiciones actuales del mercado. En este indicador, el ajuste tiene lugar de forma automática. Esto se consigue usando el indicador adicional CyclePeriod, que calcula el periodo de promediación del indicador para el estado actual del mercado.
El indicador se ha escrito según el artículo de John Ehlers "Using The Fisher Transform", publicado en noviembre de 2002 en la revista "Technical Analysis Of Stock & Commodities".
Para trabajar con el indicador, en la carpeta MQL5\Indicators del terminal de cliente tiene que existir el archivo compilado del indicador CyclePeriod.
Fig. 1. Indicadores AdaptiveRVI y AdaptiveRVICloud
