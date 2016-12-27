CodeBaseSeções
XMA_KLx7_Cloud - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Three Keltner são canais baseados em uma média móvel, desenhados como uma nuvem colorida, com a exibição dos últimos valores em etiquetas de preços.

O indicador usa classes de biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (Copie para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). O uso das classes foi completamente descrito no artigo "Série de Preços Médios para Cálculos Intermediários sem Utilizar Buffers Adicionais".

Fig.1. O indicador XMA_KLx7_Cloud

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15075

