XMA_KLx7_Cloud - indicador para MetaTrader 5
Visualizações:
- 799
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Three Keltner são canais baseados em uma média móvel, desenhados como uma nuvem colorida, com a exibição dos últimos valores em etiquetas de preços.
O indicador usa classes de biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (Copie para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). O uso das classes foi completamente descrito no artigo "Série de Preços Médios para Cálculos Intermediários sem Utilizar Buffers Adicionais".
Fig.1. O indicador XMA_KLx7_Cloud
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15075
