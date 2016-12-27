CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

XMA_BBx7_Cloud_Digit_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
758
Avaliação:
(14)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador XMA_BBx7_Cloud_Digit vem com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período do indicador no gráfico (timeframe)

O indicador requer o arquivo indicador XMA_BBx7_Cloud_Digit.mq5. Adicione na pasta<terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador XMA_BBx7_Cloud_Digit_HTF

Fig.1. O indicador XMA_BBx7_Cloud_Digit_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15073

A biblioteca MasterWindows A biblioteca MasterWindows

Uma biblioteca de classes para criar uma interface amigável de seus programas.

Preço Preço

Uma etiqueta de preço é adicionada à direita do preço com parâmetros ajustáveis.

XMA_KLx7_Cloud XMA_KLx7_Cloud

Three Keltner são canais baseados em uma média móvel, desenhados como uma nuvem colorida, com a exibição dos últimos valores em etiquetas de preços.

XMA_KLx7_Cloud_HTF XMA_KLx7_Cloud_HTF

O indicador XMA_KLx7_Cloud vem com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.