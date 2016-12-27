O indicador XMA_BBx7_Cloud_Digit vem com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

O indicador requer o arquivo indicador XMA_BBx7_Cloud_Digit.mq5. Adicione na pasta<terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador XMA_BBx7_Cloud_Digit_HTF