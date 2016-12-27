Participe de nossa página de fãs
XMA_BBx7_Cloud_Digit - indicador para MetaTrader 5
Três Bandas Bollinger são canais baseados em uma média móvel, desenhadas como uma nuvem colorida, com a exibição dos últimos valores como etiquetas de preços e a possibilidade de arredondar os níveis de Bollinger até um número necessário de dígitos. O número de dígitos para arredondamento é definido na entrada Digit:
input uint Digit=2; //O número de dígitos para arredondamento
O indicador usa classes de biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (Copie para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). O uso das classes foi completamente descrito no artigo "Série de Preços Médios para Cálculos Intermediários sem Utilizar Buffers Adicionais".
Fig.1. O indicador XMA_BBx7_Cloud_Digit
Fig.2. O indicador XMA_BBx7_Cloud_Digit
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15051
