Indicadores

XMA_BBx7_Cloud_Digit - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
907
Avaliação:
(16)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Três Bandas Bollinger são canais baseados em uma média móvel, desenhadas como uma nuvem colorida, com a exibição dos últimos valores como etiquetas de preços e a possibilidade de arredondar os níveis de Bollinger até um número necessário de dígitos. O número de dígitos para arredondamento é definido na entrada Digit:

input uint Digit=2; //O número de dígitos para arredondamento

O indicador usa classes de biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (Copie para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). O uso das classes foi completamente descrito no artigo "Série de Preços Médios para Cálculos Intermediários sem Utilizar Buffers Adicionais".

Fig.1. O indicador XMA_BBx7_Cloud_Digit

Fig.2. O indicador XMA_BBx7_Cloud_Digit

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15051

