Três Bandas Bollinger são canais baseados em uma média móvel, desenhadas como uma nuvem colorida, com a exibição dos últimos valores como etiquetas de preços e a possibilidade de arredondar os níveis de Bollinger até um número necessário de dígitos. O número de dígitos para arredondamento é definido na entrada Digit:



input uint Digit= 2 ;

O indicador usa classes de biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (Copie para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). O uso das classes foi completamente descrito no artigo "Série de Preços Médios para Cálculos Intermediários sem Utilizar Buffers Adicionais".

Fig.1. O indicador XMA_BBx7_Cloud_Digit

