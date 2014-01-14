CodeBaseSeções
OzFX_D1_IndAES_v1.0 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado:
Atualizado:
Descrição:

Sistema de três indicadores de sinal em uma única janela. A linha amarela é um acionador do indicador de tendência baseado em uma média móvel simples. A tendência é definida no nível de preço em relação a média móvel. Se o valor do indicador é maior do que zero, a tendência é de alta, se for inferior a zero, a tendência é de baixa.

Os outros dois indicadores são histogramas. Um histograma possui barras curtas (azul e vermelho), o outro possui barras longas (rosa e verde). Ambos os histogramas são desenhados simultaneamente utilizando os indicadores técnicos Accelerator e o Estocástico. O histograma aciona os sinais para a realização de negociações. Uso mais eficiente dos histogramas será coincidência da tendência em acionar juntamente com a cor da tendência nos histogramas.

O indicador possui apenas um parâmetro de entrada para regular o período de acionamento da média móvel.

//+-----------------------------------+
//| PARÂMETROS DE ENTRADA DO INDICADOR|
//+-----------------------------------+
input uint SMA_Filter_Period=50

Fig.1 Indicador OzFX_D1_IndAES_v1.0

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1501

