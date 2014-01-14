CodeBaseSeções
Gann Hi-Lo Activator SSL - indicador para MetaTrader 5

Andriy Voitenko
Publicado:
Atualizado:
O autor real

Kalenzo

Este indicador é uma cópia do Gann Hi-Lo Activator SSL reescrito em MQL5. O indicador original tem uma única cor, por isso para uma melhor definição visual da direção da tendência foi necessário torná-lo colorido.

O sinal do indicador deve ser considerado apenas em barras fechadas, quando a barra não está fechada os seus resultados podem ser alterados. Como muitos indicadores de tendência, ele pode indicar falsos sinais no mercado lateral. No entanto, isso pode ser útil:

  • linha suporte e resistência no curto prazo.
  • sinal escalpelamento no avanço do preço da linha do indicador.
  • uma filtragem adicional de sinais para o seu sistema de negociação.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1496

