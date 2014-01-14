Participe de nossa página de fãs
Gann Hi-Lo Activator SSL - indicador para MetaTrader 5
O autor real
Kalenzo
Este indicador é uma cópia do Gann Hi-Lo Activator SSL reescrito em MQL5. O indicador original tem uma única cor, por isso para uma melhor definição visual da direção da tendência foi necessário torná-lo colorido.
O sinal do indicador deve ser considerado apenas em barras fechadas, quando a barra não está fechada os seus resultados podem ser alterados. Como muitos indicadores de tendência, ele pode indicar falsos sinais no mercado lateral. No entanto, isso pode ser útil:
- linha suporte e resistência no curto prazo.
- sinal escalpelamento no avanço do preço da linha do indicador.
- uma filtragem adicional de sinais para o seu sistema de negociação.
