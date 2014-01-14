CodeBaseSeções
Indicador Up e Down - indicador para MetaTrader 5

Publicado:
Atualizado:
Este indicador permite ver a atividade do mercado.

Indicador mostra velas em uma dimensão única. A cor é automaticamente adaptada ao volume de tick atual.

Indicador Up e Down

Indicador Up e Down


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/87

