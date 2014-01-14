Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Indicador Up e Down - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 5725
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Este indicador permite ver a atividade do mercado.
Indicador mostra velas em uma dimensão única. A cor é automaticamente adaptada ao volume de tick atual.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/87
PFE2
Oscilador suavizado na forma de histograma colorido.Parabolic SAR Colorido
Adicionando cores para o indicador Parabolic SAR.
i-DRProjections_v1
O indicador prevê o intervalo diário de preço.Gann Hi-Lo Activator SSL
Um indicador de tendência simples.