PFE2 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1352
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor real:
O autor é desconhecido
Oscilador suavizado na forma de histograma colorido. Para grande pesar, o autor deste indicador astuto não deixou quaisquer comentários sobre os detalhes de seu indicador. O indicador exibe muito bem a tendência atual. Para um trabalho bem sucedido, o parâmetro de entrada deve ter um valor muito baixo.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 02.11.2007. Nesta versão do indicador eu corrigi um grave defeito do algoritmo. A verdade é que vigia o futuro para construir seu histórico. Foi feita a única solução correta para mudar esta capacidade de vigiar futuro para o passado.
Fig.1 Indicador PFE2
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1502
