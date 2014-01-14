CodeBaseSeções
PFE2 - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

O autor é desconhecido

Oscilador suavizado na forma de histograma colorido. Para grande pesar, o autor deste indicador astuto não deixou quaisquer comentários sobre os detalhes de seu indicador. O indicador exibe muito bem a tendência atual. Para um trabalho bem sucedido, o parâmetro de entrada deve ter um valor muito baixo.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 02.11.2007. Nesta versão do indicador eu corrigi um grave defeito do algoritmo. A verdade é que vigia o futuro para construir seu histórico. Foi feita a única solução correta para mudar esta capacidade de vigiar futuro para o passado. 

Fig.1 Indicador PFE2

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1502

