Um sistema de negociação com base nos sinais do indicador ForexLine. Um sinal de negociação é formado no final de uma barra, se a cor da Média Móvel mudar.

O Expert Advisor usa o arquivo do indicador ForexLine.ex5 compilado para a operação. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir o Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de uma posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de Negócio.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Exemplo de negociações no gráfico

Resultados do teste para 2015 no EURUSD H4:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste