Experts

Exp_ForexLine - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
838
Avaliação:
(13)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Experts\
exp_forexline.mq5 (9.78 KB) visualização
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) visualização
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
forexline.mq5 (9.86 KB) visualização
Um sistema de negociação com base nos sinais do indicador ForexLine. Um sinal de negociação é formado no final de uma barra, se a cor da Média Móvel mudar.

O Expert Advisor usa o arquivo do indicador ForexLine.ex5 compilado para a operação. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir o Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de uma posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de Negócio.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Exemplo de negociações no gráfico

Resultados do teste para 2015 no EURUSD H4:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14896

