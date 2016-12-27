Participe de nossa página de fãs
Um sistema de negociação com base nos sinais do indicador ForexLine. Um sinal de negociação é formado no final de uma barra, se a cor da Média Móvel mudar.
O Expert Advisor usa o arquivo do indicador ForexLine.ex5 compilado para a operação. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir o Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de uma posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de Negócio.
Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig. 1. Exemplo de negociações no gráfico
Resultados do teste para 2015 no EURUSD H4:
Fig. 2. Gráfico de resultados do teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14896
