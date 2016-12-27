CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Exp_Extrem_N - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
731
Avaliação:
(15)
Publicado:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
extrem_n.mq5 (5.88 KB) visualização
\MQL5\Experts\
exp_extrem_n.mq5 (6.36 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Um sistema de negociação baseado nos sinais do indicador Extrem_N. Um sinal de negociação é gerado no final de um barra quando uma linha vermelha do indicador aparecer após a verde desaparecer, ou vice-versa.

O Expert Advisor usa o arquivo do indicador Extrem_N.ex5 compilado para a operação. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir o Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de uma posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de Negócio.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Exemplo de negociações no gráfico

Fig. 1. Exemplo de negociações no gráfico

Resultados do teste para 2015 no EURUSD H6:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14890

XMA_BBx7_HTF XMA_BBx7_HTF

O indicador XMA_BBx7 com a opção de seleção tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.

Extrem_N_HTF Extrem_N_HTF

O indicador Extrem_N com a opção de seleção do período disponível em parâmetros de entrada.

DivergenceBar DivergenceBar

Um indicador de sinal que aponta para as barras de reversão baseadas no sistema Profitunity de Bill Williams, excluindo a angulação em relação à boca do indicador Alligator.

Exp_ForexLine Exp_ForexLine

Um sistema de negociação com base nos sinais do indicador ForexLine.