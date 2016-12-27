Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Exp_Extrem_N - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 731
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Um sistema de negociação baseado nos sinais do indicador Extrem_N. Um sinal de negociação é gerado no final de um barra quando uma linha vermelha do indicador aparecer após a verde desaparecer, ou vice-versa.
O Expert Advisor usa o arquivo do indicador Extrem_N.ex5 compilado para a operação. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir o Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de uma posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de Negócio.
Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig. 1. Exemplo de negociações no gráfico
Resultados do teste para 2015 no EURUSD H6:
Fig. 2. Gráfico de resultados do teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14890
O indicador XMA_BBx7 com a opção de seleção tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.Extrem_N_HTF
O indicador Extrem_N com a opção de seleção do período disponível em parâmetros de entrada.
Um indicador de sinal que aponta para as barras de reversão baseadas no sistema Profitunity de Bill Williams, excluindo a angulação em relação à boca do indicador Alligator.Exp_ForexLine
Um sistema de negociação com base nos sinais do indicador ForexLine.