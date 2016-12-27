Um sistema de negociação baseado nos sinais do indicador Extrem_N. Um sinal de negociação é gerado no final de um barra quando uma linha vermelha do indicador aparecer após a verde desaparecer, ou vice-versa.

O Expert Advisor usa o arquivo do indicador Extrem_N.ex5 compilado para a operação. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir o Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de uma posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de Negócio.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Exemplo de negociações no gráfico

Resultados do teste para 2015 no EURUSD H6:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste