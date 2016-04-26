CodeBaseSeções
no bolso
Indicadores

Alligator - indicador para MetaTrader 4

O Indicador Técnico Alligator é uma combinação de Linhas de Balanço (Médias Móveis) que utilizam geometria fractal e dinâmica não-linear.

Alligator

  • A linha azul (Alligator's Jaw) é a Linha de Balanço para o período em que foi usado para construir o gráfico (média móvel suavizada de período 13,
    movida para o futuro em 8 barras);

  • A linha vermelha (Alligator's Teeth) é a Linha de Balanço para o período um nível abaixo (média móvel suavizada de período 8, movida para o futuro em 5 barras);

  • A linha verde (Alligator's Lips) é a Linha de Balanço para o período um nível mais abaixo (média móvel suavizada de período 5,
    movida para o futuro em 3 barras).

Lips (lábios), Teeth (dentes) e Jaw (mandíbula) do Alligator (Jacaré) mostram a interação de diferentes períodos. Como as tendências no mercado podem ser vistas apenas durante 15-30 por cento do tempo, é essencial segui-las e deixar de trabalhar em mercados que variam apenas em determinados períodos de preços.

Quando Jaw, Teeth e Lips estão próximos ou interligados, isso significa que o Alligator vai dormir ou já está dormindo. Enquanto dorme, ele fica com mais e mais fome, no entanto, quanto mais tempo dormir, maior será a fome quando acordar. A primeira coisa que ele faz depois de acordar é abrir a boca e bocejar. Em seguida, o cheiro da carne de boi ou de urso vem às narinas do jacaré, o que faz com que vá a procura da sua presa (referência a bull, bear e Alligator). Quando come o suficiente, o Jacaré começa a perder o interesse no alimento/preço (as Linhas de Balanço unem-se), indicando que é a altura de fixar o lucro.

Cálculo
PREÇO MÉDIO = (MÁXIMA + MÍNIMA) / 2


ALLIGATORS JAW = SMMA (PREÇO MÉDIO, 13, 8)

ALLIGATORS TEETH = SMMA (PREÇO MÉDIO, 8, 5)

ALLIGATORS LIPS = SMMA (PREÇO MÉDIO, 5, 3)

Onde:

  • PREÇO MÉDIO — preço médio
  • MÁXIMA — preço máximo da barra;
  • MÍNIMA — preço mínimo da barra;
  • SMMA (A, B, C) — média móvel suavizada.
  • Parâmetro A  dado suavizado, B  período de suavizamento, C  shift para o futuro. Por exemplo, SMMA (PREÇO MÉDIO, 5, 3) significa que a média móvel suavizada será calculada sobre o preço médio, com um período igual a 5 barras e movido 3 barras;
  • ALLIGATORS JAW — Mandíbula do Jacaré (linha azul);
  • ALLIGATORS TEETH — Dentes do Jacaré (linha vermelha);
  • ALLIGATORS LIPS — Lábios do Jacaré (linha verde).


Descrição do indicador técnico

Uma descrição completa do Alligator está disponível na seção Análise técnica: Alligator

