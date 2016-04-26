O Indicador Técnico Alligator é uma combinação de Linhas de Balanço (Médias Móveis) que utilizam geometria fractal e dinâmica não-linear.

Alligator



A linha azul (Alligator's Jaw) é a Linha de Balanço para o período em que foi usado para construir o gráfico (média móvel suavizada de período 13,

movida para o futuro em 8 barras);



A linha vermelha (Alligator's Teeth) é a Linha de Balanço para o período um nível abaixo (média móvel suavizada de período 8, movida para o futuro em 5 barras);



A linha verde (Alligator's Lips) é a Linha de Balanço para o período um nível mais abaixo (média móvel suavizada de período 5,

movida para o futuro em 3 barras).



Lips (lábios), Teeth (dentes) e Jaw (mandíbula) do Alligator (Jacaré) mostram a interação de diferentes períodos. Como as tendências no mercado podem ser vistas apenas durante 15-30 por cento do tempo, é essencial segui-las e deixar de trabalhar em mercados que variam apenas em determinados períodos de preços.



Quando Jaw, Teeth e Lips estão próximos ou interligados, isso significa que o Alligator vai dormir ou já está dormindo. Enquanto dorme, ele fica com mais e mais fome, no entanto, quanto mais tempo dormir, maior será a fome quando acordar. A primeira coisa que ele faz depois de acordar é abrir a boca e bocejar. Em seguida, o cheiro da carne de boi ou de urso vem às narinas do jacaré, o que faz com que vá a procura da sua presa (referência a bull, bear e Alligator). Quando come o suficiente, o Jacaré começa a perder o interesse no alimento/preço (as Linhas de Balanço unem-se), indicando que é a altura de fixar o lucro.



PREÇO MÉDIO = (MÁXIMA + MÍNIMA) / 2

ALLIGATORS JAW = SMMA (PREÇO MÉDIO, 13, 8)



ALLIGATORS TEETH = SMMA (PREÇO MÉDIO, 8, 5)



ALLIGATORS LIPS = SMMA (PREÇO MÉDIO, 5, 3)



Onde:



PREÇO MÉDIO — preço médio

MÁXIMA — preço máximo da barra;

MÍNIMA — preço mínimo da barra;

SMMA (A, B, C) — média móvel suavizada.

Parâmetro A  dado suavizado, B  período de suavizamento, C  shift para o futuro. Por exemplo, SMMA (PREÇO MÉDIO, 5, 3) significa que a média móvel suavizada será calculada sobre o preço médio, com um período igual a 5 barras e movido 3 barras;

ALLIGATORS JAW — Mandíbula do Jacaré (linha azul);

ALLIGATORS TEETH — Dentes do Jacaré (linha vermelha);

ALLIGATORS LIPS — Lábios do Jacaré (linha verde).





Descrição do indicador técnico

Uma descrição completa do Alligator está disponível na seção Análise técnica: Alligator