DiNapoli Stochastic - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
LenIFCHIK
O indicador Estocástico DiNapoli se baseia no tradicional Estocástico que é encontrado no terminal cliente MetaTrader5. O Estocástico DiNapoli é um indicador suavizado e, portanto, fornece menos sinais falso positivos em comparação com o oscilador tradicional. O indicador foi escrito de acordo com a descrição dada no livro de Joe Dinapoli chamado "Trading With DiNapoli Levels".
O método de suavização deste oscilador leva a uma filtragem dos componentes de maior "ruído" do movimento dos preços.
O indicador Estocástico DiNapoli pode ser utilizado em estratégias guiadas pelo Estocástico padrão. No entanto, uma maior suavização pode levar a uma perda dos sinais do array. É recomendado utilizá-lo em conjunto de qualquer indicador de tendência para a filtração de sinais de forma mais eficiente.
Fig.1 Indicador Estocástico DiNapoli
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1467
