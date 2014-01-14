CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

DiNapoli Stochastic - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2587
Avaliação:
(28)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

LenIFCHIK

O indicador Estocástico DiNapoli se baseia no tradicional Estocástico que é encontrado no terminal cliente MetaTrader5. O Estocástico DiNapoli é um indicador suavizado e, portanto, fornece menos sinais falso positivos em comparação com o oscilador tradicional. O indicador foi escrito de acordo com a descrição dada no livro de Joe Dinapoli chamado "Trading With DiNapoli Levels".

O método de suavização deste oscilador leva a uma filtragem dos componentes de maior "ruído" do movimento dos preços.
O indicador Estocástico DiNapoli pode ser utilizado em estratégias guiadas pelo Estocástico padrão. No entanto, uma maior suavização pode levar a uma perda dos sinais do array. É recomendado utilizá-lo em conjunto de qualquer indicador de tendência para a filtração de sinais de forma mais eficiente.

Fig.1 Indicador Estocástico DiNapoli

Fig.1 Indicador Estocástico DiNapoli

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1467

Dserg-PPZ Dserg-PPZ

O indicador desenhas as possíveis linhas de suporte e resistência considerando o grupo de fractais.

RoundPriceAlert RoundPriceAlert

Indicador que fornece sinais a partir do valor redondo de preço.

FiboBands FiboBands

Conjunto de suportes e resistências dinâmicos utilizando o indicador ATR e os níveis de Fibonacci.

EVWMA EVWMA

Média móvel elástica ponderada por volume.