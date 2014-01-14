Participe de nossa página de fãs
FiboBands - indicador para MetaTrader 5
3833
O indicador FiboBands se baseia nos mesmo princípios das Bandas de Bollinger. No entanto, esta versão utiliza o indicador ATR (Average True Range) em vez do desvio padrão.
As linhas externas do indicador FiboBands são formadas pelas extensões de Fibonacci 1.618, 2.618 e 4.326.
Portanto, a versão dada permite não só negociar em períodos de reversão, mas trabalhar com os rompimentos desses limites, definindo o objetivo do movimento de preço.
O FiboBands é um bom indicador gráfico, servindo como um indicador de canal para estratégias de rompimento e reversão. É possível também utilizá-lo para procurar fortes níveis de suporte e resistência.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Fig.1 Indicador FiboBands
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1466
