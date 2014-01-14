O indicador FiboBands se baseia nos mesmo princípios das Bandas de Bollinger. No entanto, esta versão utiliza o indicador ATR (Average True Range) em vez do desvio padrão.

As linhas externas do indicador FiboBands são formadas pelas extensões de Fibonacci 1.618, 2.618 e 4.326.

Portanto, a versão dada permite não só negociar em períodos de reversão, mas trabalhar com os rompimentos desses limites, definindo o objetivo do movimento de preço.

O FiboBands é um bom indicador gráfico, servindo como um indicador de canal para estratégias de rompimento e reversão. É possível também utilizá-lo para procurar fortes níveis de suporte e resistência.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1 Indicador FiboBands