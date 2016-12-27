Participe de nossa página de fãs
Volatility_Step_Channel_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 971
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
O indicador Volatility_Step_Channel com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicator (período)
O indicador requer o arquivo do indicador Volatility_Step_Channel.mq5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Figura 1. O indicador Volatility_Step_Channel_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14732
