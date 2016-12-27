CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Volatility_Step_Channel_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
971
Avaliação:
(14)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador Volatility_Step_Channel com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período gráfico do indicator (período)

O indicador requer o arquivo do indicador Volatility_Step_Channel.mq5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Figura 1. O indicador Volatility_Step_Channel_HTF

Figura 1. O indicador Volatility_Step_Channel_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14732

Volatility_Step_Channel Volatility_Step_Channel

O indicador traça o canal Step Channel baseado na volatilidade.

BaseVolatility_HTF BaseVolatility_HTF

O indicador BaseVolatility com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.

OrderExample OrderExample

O Expert Advisor envia solicitações de negociação utilizando a função OrderSendAsync().

CCI_On_StepChannel CCI_On_StepChannel

O indicador CCI clássico que usa o preço típico da média móvel como fonte de dados. Esta versão do indicador CCI usa a linha média do indicador Volatility Step Channel.