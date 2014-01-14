A função "Dia da Semana" é projetado para determinar uma data necessária de acordo com dados da semana e do dia da semana dentro do mês. Por exemplo, temos a 3ª sexta-feira de fevereiro de 2000 ou a 4ª quarta-feira em novembro de 1998. A função permite fazer a pesquisa determinando o número de dias.

A ideia de criar esta função aconteceu quando eu estava escrevendo um indicador e me deparei com muitas datas relacionadas com os dias definidos da semana no mês. Por exemplo, existem essas datas como Martin Luther King Jr. O dia comemorado é no terceiro domingo de janeiro. Eu não poderia encontrar este dia usando as funções padrão. Como tem sido a repetição para cada 28 anos, a idéia era apenas inserir os dados para os próximos 10 anos e não criar essa função, mas eu gosto de desafio, por isso eu decidi fazê-la de qualquer maneira.

Parâmetros da Função:

int year - um ano,

int month - um mês,

int day_o_w - dia da semana a consultar(Segunda=1, Terça=2,..., Domingo=7),

int sequence - o número do dia da semana neste mês (de 1 a 5, quando entrar no quinto dia, se este dia é ausente neste mês, em seguida, o anterior, isto é, a saída é o quarto dia).

Exemplo de como usar essa função no código:

Solicitação: a segunda sexta-feria em fevereiro de 1980.

O código para a obtenção deste número:

int day=func_day_o_w( 1980 , 2 , 5 , 2 );

Solicitação: a última terça-feira em dezembro de 2013

O código para a obtenção deste número:

int day=func_day_o_w( 2013 , 12 , 4 , 5 );

O script "DayOfWeek.mq5" está anexado. Ele usa esta função para encontrar a data de acordo com o primeiro exemplo (segunda sexta-feira de fevereiro de 1980)

Parâmetros de entrada:





O resultado:





Confira o resultado usando barra de tempo do sistema operacional Windows:



