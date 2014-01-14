Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Dia da Semana - biblioteca para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2143
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
A função "Dia da Semana" é projetado para determinar uma data necessária de acordo com dados da semana e do dia da semana dentro do mês. Por exemplo, temos a 3ª sexta-feira de fevereiro de 2000 ou a 4ª quarta-feira em novembro de 1998. A função permite fazer a pesquisa determinando o número de dias.
A ideia de criar esta função aconteceu quando eu estava escrevendo um indicador e me deparei com muitas datas relacionadas com os dias definidos da semana no mês. Por exemplo, existem essas datas como Martin Luther King Jr. O dia comemorado é no terceiro domingo de janeiro. Eu não poderia encontrar este dia usando as funções padrão. Como tem sido a repetição para cada 28 anos, a idéia era apenas inserir os dados para os próximos 10 anos e não criar essa função, mas eu gosto de desafio, por isso eu decidi fazê-la de qualquer maneira.
Parâmetros da Função:
- int year - um ano,
- int month - um mês,
- int day_o_w - dia da semana a consultar(Segunda=1, Terça=2,..., Domingo=7),
- int sequence - o número do dia da semana neste mês (de 1 a 5, quando entrar no quinto dia, se este dia é ausente neste mês, em seguida, o anterior, isto é, a saída é o quarto dia).
Exemplo de como usar essa função no código:
Solicitação: a segunda sexta-feria em fevereiro de 1980.
O código para a obtenção deste número:
int day=func_day_o_w(1980,2,5,2);
Solicitação: a última terça-feira em dezembro de 2013
O código para a obtenção deste número:
int day=func_day_o_w(2013,12,4,5);
O script "DayOfWeek.mq5" está anexado. Ele usa esta função para encontrar a data de acordo com o primeiro exemplo (segunda sexta-feira de fevereiro de 1980)
Parâmetros de entrada:
O resultado:
Confira o resultado usando barra de tempo do sistema operacional Windows:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1470
O indicador Range calcula a faixa de expansão do índice e exibe a faixa da mudança de preço na barra atual.Exp_ColorCoppock
Sistema de negociação baseado no indicador ColorCoppock.
2 histogramas que definem a situação atual do mercado.ExTrend
Canal formado por duas linhas de tendência, desenhado através da formação da máxima e mínima do últimos dois fractais.