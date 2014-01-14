CodeBaseSeções
MaxMinRange - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
2297
Avaliação:
(17)
Publicado:
Atualizado:
O indicador visualiza os valores extremos do preço (valores máximo e mínimo de uma vela em particular) para o crescimento ou uma queda do ativo financeiro. Na prática, temos dois indicadores. Um indicador é sobre o crescimento do ativo e está acima de zero, o outro indicador é o de queda e está abaixo de zero. Para avaliar a situação atual, é necessária a análise simultânea destes dois indicadores.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 29.10.2007.

Fig.1 Indicador MaxMinRange

