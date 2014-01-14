CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Scripts

bts - script para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1338
Avaliação:
(42)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O script tem duas funções:

  • bsearch() - a pesquisa de um binário
  • tsearch() - a pesquisa de um ternário

Compara a execução de velocidade nos dois tipos de pesquisa.

O teste é realizado 30 vezes em diferentes setas, o alerta apresenta o resultado de cada teste e o final do tempo total para cada função.

A pesquisa de um ternário é quase uma vez e meia mais rápida do que uma pesquisa de um binário.

bts

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1468

Exp_ADX_Cross_Hull_Style Exp_ADX_Cross_Hull_Style

O Expert Advisor se baseia nos indicadores ADX_Cross_Hull_Style e UltraXMA.

One Cancel Other(s) One Cancel Other(s)

Script onde uma ordem executada cancela outra pendente. Quando uma ordem é acionada, as outras são canceladas.

Normalized Volume Normalized Volume

O Volume Normalizado é um indicador cujo principal objetivo é filtrar os sinais falso positivos que ocorrem quando o mercado está lateralizado.

HawaiianTsunamiSurfer,um olhar estatístico em explosões de preços determinantes HawaiianTsunamiSurfer,um olhar estatístico em explosões de preços determinantes

Este sistema baseado no indicador de Momentum assume que os movimentos muito fortes de preços são determinantes. Ele consiste em surfar no surgimento de preços "tsunamis", por exemplo, um importante lançamento de notícia sobre Folhas de Pagamentos nos EUA. HawaiianTsunamiSurfer trabalha bem com AUDUSD, USDJPY e EURUSD.