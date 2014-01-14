Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
bts - script para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1338
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O script tem duas funções:
- bsearch() - a pesquisa de um binário
- tsearch() - a pesquisa de um ternário
Compara a execução de velocidade nos dois tipos de pesquisa.
O teste é realizado 30 vezes em diferentes setas, o alerta apresenta o resultado de cada teste e o final do tempo total para cada função.
A pesquisa de um ternário é quase uma vez e meia mais rápida do que uma pesquisa de um binário.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1468
O Expert Advisor se baseia nos indicadores ADX_Cross_Hull_Style e UltraXMA.One Cancel Other(s)
Script onde uma ordem executada cancela outra pendente. Quando uma ordem é acionada, as outras são canceladas.
O Volume Normalizado é um indicador cujo principal objetivo é filtrar os sinais falso positivos que ocorrem quando o mercado está lateralizado.HawaiianTsunamiSurfer,um olhar estatístico em explosões de preços determinantes
Este sistema baseado no indicador de Momentum assume que os movimentos muito fortes de preços são determinantes. Ele consiste em surfar no surgimento de preços "tsunamis", por exemplo, um importante lançamento de notícia sobre Folhas de Pagamentos nos EUA. HawaiianTsunamiSurfer trabalha bem com AUDUSD, USDJPY e EURUSD.