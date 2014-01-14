O script tem duas funções:

bsearch() - a pesquisa de um binário

tsearch() - a pesquisa de um ternário

Compara a execução de velocidade nos dois tipos de pesquisa.

O teste é realizado 30 vezes em diferentes setas, o alerta apresenta o resultado de cada teste e o final do tempo total para cada função.

A pesquisa de um ternário é quase uma vez e meia mais rápida do que uma pesquisa de um binário.