Normalized Volume - indicador para MetaTrader 5
Visualizações: 2880
- 2880
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor real:
Vadim Shumilov
O Volume Normalizado é um indicador cujo principal objetivo é filtrar os sinais falso positivos que ocorrem quando o mercado está lateralizado.
O lado forte do indicado Normalized Volume é que ele trabalha com o preço e o volume, e uma teoria que ocorre em movimentos de forte tendência é, como uma regra, apoiada por um forte aumento no volume do mercado. Portanto, o indicador de Volume Normalizado tem uma filtragem de baixo e alto volume.
O sinal para abrir uma posição ocorre acima da linha horizontal "1", o movimento de preço é forte o suficiente e o rompimento pode ser considerado como verdadeiro.
Os princípios do indicador Volume Normalizado são particularmente úteis em estratégias de rompimento ou reversão, já que ele permite evitar perdas desnecessárias.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Fig.1 Indicador NormalizedVolume
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1464
