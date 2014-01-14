Participe de nossa página de fãs
UltraXMA - indicador para MetaTrader 5
1798
Este indicador é baseado no valor integral da tendência do leque de médias móveis semelhantes com uma progressão aritmética do período de suavização.
O cálculo do algoritmo das médias móveis se encontram a seguir: Temos os parâmetros do indicador como dados de entrada:
- StartLength - valor inicial mínimo da primeira linha de sinal;
- Step - passo da variação do período;
- StepsTotal - número mudanças no período.
Qualquer valor do período a partir da multiplicidade de linhas de sinal é calculado utilizando progressão aritmética:
XMAPeriod(Number) = StartLength + Number*Step
onde o valor da variável Number varia de zero a StepsTotal. Os valores obtidos dos períodos são adicionados ao array e são usados em cada tick do indicador para obter o array de valores do leque de médias móveis XMA suavizado. As direções da tendência atual para cada um das suavizações são calculadas e também é determinado o número de tendências positivas e negativas para toda a gama de valores do array do leque de médias móveis. O número final de tendências positivas e negativas é suavizada e, por sua vez são usadas como linhas do indicador que formam uma nuvem colorida exibida com a ajuda da classe de estilo DRAW_FILLING.
A direção da tendência deste indicador é determinada pela cor da nuvem, enquanto a sua força é determinada pela largura da nuvem. Você pode usar os níveis de sobrecompra (UpLevel) e (DnLevel) e de sobrevenda que são definidos em um valor percentual da amplitude máxima do indicador.
Este indicador permite selecionar um tipo de suavização dentre as dez versões disponíveis:
- SMA - média móvel simples;
- EMA - média móvel exponencial;
- SMMA - média móvel suavizada;
- LWMA - média móvel ponderada linear;
- JJMA - média adaptativa JMA;
- JurX - suavização ultra linear;
- ParMA - suavização parabólica;
- T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
- VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande;
- AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.
Deve se notar que o parâmetro Phase possui um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização. Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100. Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor. Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA. Estes parâmetros não afetam a suavização de outros algoritmos. Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Parâmetros de entrada do indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador | //+----------------------------------------------+ input ENUM_APPLIED_PRICE Applied_price=PRICE_CLOSE; // Preço aplicado //---- input Smooth_Method W_Method=MODE_JJMA; // Método de suavização input int StartLength=3; // Período de suavização inicial input int WPhase=100; // Parâmetro de suavização //---- input uint Step=5; // Período da variação do passo input uint StepsTotal=10; // Número de variações do período //---- input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA; // Método de suavização input int SmoothLength=3; // Profundidade de suavização input int SmoothPhase=100; // Parâmetro de suavização input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // Preço aplicado //---- input uint UpLevel=80; // Nível de sobrecompra input uint DnLevel=20; // Nível de sobrevenda input color UpLevelsColor=Red; // Cor do nível de sobrecompra input color DnLevelsColor=Red; // Cor do nível de sobrevenda input STYLE Levelstyle=DASH_; // Estilo dos níveis input WIDTH LevelsWidth=Width_1; // Largura dos níveis
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/730
