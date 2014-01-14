CodeBaseSeções
EVWMA é um indicador que representa uma média móvel elástica ponderada por volume. Esta é uma outra interpretação sobre o tema da boa e velha Média móvel de modo que sua tarefa principal é obter a melhor média móvel e retirar suas desvantagens.

Qual a diferença do indicador EVWMA sobre as outras médias móveis padrões? Num primeiro momento, o indicador EVWMA não tem período de média, ao invés disso, o volume ou tempo é usado. Assim, o indicador pode ser considerado auto ajustável para diferentes estados do mercado. A este respeito, as informações sobre o volume é considerado pelo indicador EVWMA de uma forma natural.

O indicador de forex EVWMA tem uma base matemática e é recomendado usá-lo como um indicador de tendência, em vez das médias móveis tradicionais. No entanto, algumas desvantagens devem ser considerados, por exemplo, o tipo da linha "quebrada" que não permite definir a força da tendência.

Para isso deve-se acrescentar que para um trabalho normal do indicador, o indicador deve ser prontamente estabelecido para cada instrumento financeiro e os parâmetros de entrada devem ser selecionados de acordo com cada período de tempo!

Fig.1 Indicador EVWMA

Fig.1 Indicador EVWMA 

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1463

