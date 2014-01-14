Participe de nossa página de fãs
EVWMA - indicador para MetaTrader 5
- 2004
Autor real:
Aborigen
EVWMA é um indicador que representa uma média móvel elástica ponderada por volume. Esta é uma outra interpretação sobre o tema da boa e velha Média móvel de modo que sua tarefa principal é obter a melhor média móvel e retirar suas desvantagens.
Qual a diferença do indicador EVWMA sobre as outras médias móveis padrões? Num primeiro momento, o indicador EVWMA não tem período de média, ao invés disso, o volume ou tempo é usado. Assim, o indicador pode ser considerado auto ajustável para diferentes estados do mercado. A este respeito, as informações sobre o volume é considerado pelo indicador EVWMA de uma forma natural.
O indicador de forex EVWMA tem uma base matemática e é recomendado usá-lo como um indicador de tendência, em vez das médias móveis tradicionais. No entanto, algumas desvantagens devem ser considerados, por exemplo, o tipo da linha "quebrada" que não permite definir a força da tendência.
Para isso deve-se acrescentar que para um trabalho normal do indicador, o indicador deve ser prontamente estabelecido para cada instrumento financeiro e os parâmetros de entrada devem ser selecionados de acordo com cada período de tempo!
Fig.1 Indicador EVWMA
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1463
