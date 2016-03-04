O indicador Didi_Index com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.

METRO_DeMarker_HTF_Signal mostra uma direção da tendência ou um sinal para a realização de um negócio gerado pelo indicador METRO_DeMarker_Sign na barra escolhida como um objeto gráfico colorido com uma indicação de tendência ou direção do negócio e envia alertas ou sinais de áudio no momento de entrada no mercado.