Didi_Index_Sign - indicador para MetaTrader 5
Visualizações: 4171
- 4171
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor real:
Rudinei Felipetto
Um indicador de sinal de semáforo que utiliza um algoritmo baseado em cruzamentos de duas médias móveis. O indicador será útil para aqueles que utilizam os cruzamentos do indicador Didi_Index.
Figura 1. O indicador Didi_Index_Sign
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14651
