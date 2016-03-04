CodeBaseSeções
RealValue_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1275
Avaliação:
(19)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O RealValue com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período gráfico do indicator (período)

O indicador requer o arquivo do indicador RealValue.mq5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Figura 1. O indicador RealValue_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14660

RealValue RealValue

Este indicador é uma tentativa de avaliar o real valor de mercado de um ativo financeiro.

XDidi_Index XDidi_Index

O indicador agulhadas do Didi com as configurações personalizadas e avançadas das médias móveis, que são usados ​​em seus cálculos.

XDidi_Index_HTF XDidi_Index_HTF

O XDidi_Index com a opção de seleção do tempo gráfio disponível nos parâmetros de entrada.

AMA_3HTF AMA_3HTF

Três indicadores de Média Móvel Adaptativa de três períodos diferentes exibidos no mesmo gráfico.