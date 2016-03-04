CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Didi_Index_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
3452
Avaliação:
(19)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador Didi_Index com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período gráfico do indicator (período)

O indicador requer o arquivo do indicador Didi_Index.mq5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Figura 1. Os indicadores Didi_Index_HTF e Didi_Index_Cloud_HTF

Figura 1. Os indicadores Didi_Index_HTF e Didi_Index_Cloud_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14647

METRO_DeMarker_HTF_Signal METRO_DeMarker_HTF_Signal

METRO_DeMarker_HTF_Signal mostra uma direção da tendência ou um sinal para a realização de um negócio gerado pelo indicador METRO_DeMarker_Sign na barra escolhida como um objeto gráfico colorido com uma indicação de tendência ou direção do negócio e envia alertas ou sinais de áudio no momento de entrada no mercado.

F_RSI_HTF F_RSI_HTF

O indicador F_RSI com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.

Didi_Index_Sign Didi_Index_Sign

Um indicador de sinal de semáforo que utiliza um algoritmo baseado em cruzamentos de duas médias móveis.

XDidi_Index XDidi_Index

O indicador agulhadas do Didi com as configurações personalizadas e avançadas das médias móveis, que são usados ​​em seus cálculos.