METRO_DeMarker_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5
METRO_DeMarker_HTF_Signal mostra uma direção da tendência ou um sinal para a realização de um negócio gerado pelo indicador METRO_DeMarker_Sign METRO_DeMarker_Sign na barra escolhida como um objeto gráfico colorido com uma indicação de tendência ou direção do negócio e envia alertas ou sinais de áudio no momento de entrada no mercado.
No caso da tendência continuar na barra selecionada, os alertas do indicador pelo objeto gráfico sob a forma de um volante em que a cor corresponde a uma direção da tendência. Se a tendência mudar na barra selecionada, o indicador mostrará uma seta diagonal. Sua cor e direção correspondem à direção do negócio.
Todos os parâmetros de entrada podem ser divididos em três grandes grupos:
- Parâmetros de entrada do indicador METRO_DeMarker_Sign:
//+------------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do Indicador | //+------------------------------------------------+ input string Symbol_=""; // Ativo financeiro input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Período do indicador para cálculo input uint PeriodDeMarker=7; // Período do indicador input uint StepSizeFast=5; // Passo rápido input uint StepSizeSlow=15; // Passo lento
- Parâmetros de entrada do indicador METRO_DeMarker_HTF_Signal que são necessários para a visualização do indicador:
//---- Configurações de exibição do indicador input uint SignalBar=0; // Número barra para obter um sinal (0 - barra atual) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Indicador nomes das etiquetas input color Upsymbol_Color=clrTeal; // Cor do símbolo de alta input color Dnsymbol_Color=clrMagenta; // Cor do símbolo de baixa input color IndName_Color=clrDarkOrchid; // Cor do nome do indicador input uint Symbols_Size=60; // Tamanho do símbolo do sinal input uint Font_Size=10; // Tamanho da fonte do nome do indicador input int X_1=5; // Deslocamento horizontal do nome input int Y_1=-15; // Deslocamento vertical do nome input bool ShowIndName=true; // Nome de exibição do indicador input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Canto de exibição input uint X_=0; // Deslocamento Horizontal input uint Y_=20; // Deslocamento vertical
- Parâmetros de entrada do indicador METRO_DeMarker_HTF_Signal que são necessários para a produção de alertas e sinais de áudio:
//---- Configurações de alertas input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Opção de indicação para acionamento input uint AlertCount=0; // Número de alertas
No caso de vários indicadores METRO_DeMarker_HTF_Signal serem usados em um gráfico, cada um deles deve ter sua própria variável string Symbols_Sirname (nome etiqueta do indicador).
Este indicador requer o arquivo do indicador METRO_DeMarker.mq5 compilado. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.
Imagens:
Figura 1. O indicador METRO_DeMarker_HTF_Signal. Um sinal de continuação da tendência
Fig. 2. O indicador de sinal METRO_DeMarker_HTF_Signal para negociação
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14645
