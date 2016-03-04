CodeBaseSeções
METRO_DeMarker_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5

METRO_DeMarker_HTF_Signal mostra uma direção da tendência ou um sinal para a realização de um negócio gerado pelo indicador METRO_DeMarker_Sign METRO_DeMarker_Sign na barra escolhida como um objeto gráfico colorido com uma indicação de tendência ou direção do negócio e envia alertas ou sinais de áudio no momento de entrada no mercado.

No caso da tendência continuar na barra selecionada, os alertas do indicador pelo objeto gráfico sob a forma de um volante em que a cor corresponde a uma direção da tendência. Se a tendência mudar na barra selecionada, o indicador mostrará uma seta diagonal. Sua cor e direção correspondem à direção do negócio.

Todos os parâmetros de entrada podem ser divididos em três grandes grupos:

  1. Parâmetros de entrada do indicador METRO_DeMarker_Sign:
    //+------------------------------------------------+ 
//| Parâmetros de entrada do Indicador             |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbol_="";                               // Ativo financeiro
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;             // Período do indicador para cálculo
input uint PeriodDeMarker=7;                           // Período do indicador
input uint StepSizeFast=5;                             // Passo rápido
input uint StepSizeSlow=15;                            // Passo lento

  2. Parâmetros de entrada do indicador METRO_DeMarker_HTF_Signal que são necessários para a visualização do indicador:
    //---- Configurações de exibição do indicador
input uint SignalBar=0;                                // Número barra para obter um sinal (0 - barra atual)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  // Indicador nomes das etiquetas
input color Upsymbol_Color=clrTeal;                    // Cor do símbolo de alta
input color Dnsymbol_Color=clrMagenta;                 // Cor do símbolo de baixa
input color IndName_Color=clrDarkOrchid;               // Cor do nome do indicador
input uint Symbols_Size=60;                            // Tamanho do símbolo do sinal
input uint Font_Size=10;                               // Tamanho da fonte do nome do indicador
input int X_1=5;                                       // Deslocamento horizontal do nome
input int Y_1=-15;                                     // Deslocamento vertical do nome
input bool ShowIndName=true;                           // Nome de exibição do indicador
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Canto de exibição
input uint X_=0;                                       // Deslocamento Horizontal
input uint Y_=20;                                      // Deslocamento vertical
  3. Parâmetros de entrada do indicador METRO_DeMarker_HTF_Signal que são necessários para a produção de alertas e sinais de áudio:
    //---- Configurações de alertas
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // Opção de indicação para acionamento
input uint AlertCount=0;                     // Número de alertas

No caso de vários indicadores METRO_DeMarker_HTF_Signal serem usados em um gráfico, cada um deles deve ter sua própria variável string Symbols_Sirname (nome etiqueta do indicador).

Este indicador requer o arquivo do indicador METRO_DeMarker.mq5 compilado. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Imagens:

Figura 1. O indicador METRO_DeMarker_HTF_Signal. Um sinal de continuação da tendência

Figura 1. O indicador METRO_DeMarker_HTF_Signal. Um sinal de continuação da tendência

Fig. 2. O indicador de sinal METRO_DeMarker_HTF_Signal para negociação

Fig. 2. O indicador de sinal METRO_DeMarker_HTF_Signal para negociação

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14645

