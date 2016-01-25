Реальный автор:

Rudinei Felipetto

Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма пересечений двух скользящих средних. Этот индикатор будет интересен тем, кто использует пересечения осциллятора Didi_Index.

Рис.1. Индикатор Didi_Index_Sign