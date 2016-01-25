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Индикаторы

Didi_Index_Sign - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2075
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Rudinei Felipetto

Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма пересечений двух скользящих средних. Этот индикатор будет интересен тем, кто использует пересечения осциллятора Didi_Index.

Рис.1. Индикатор Didi_Index_Sign

Рис.1. Индикатор Didi_Index_Sign

XDidi_Index XDidi_Index

Индикатор Иглы Didi с расширенными возможностями настройки используемых в его расчете скользящих средних.

RealValue RealValue

Этот индикатор — попытка оценить реальную рыночную стоимость финансового актива.

XDidi_Index_HTF XDidi_Index_HTF

Индикатор XDidi_Index с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

RealValue_HTF RealValue_HTF

Индикатор RealValue с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.