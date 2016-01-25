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Didi_Index_Sign - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Rudinei Felipetto
Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма пересечений двух скользящих средних. Этот индикатор будет интересен тем, кто использует пересечения осциллятора Didi_Index.
Рис.1. Индикатор Didi_Index_Sign
XDidi_Index
Индикатор Иглы Didi с расширенными возможностями настройки используемых в его расчете скользящих средних.RealValue
Этот индикатор — попытка оценить реальную рыночную стоимость финансового актива.
XDidi_Index_HTF
Индикатор XDidi_Index с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.RealValue_HTF
Индикатор RealValue с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.