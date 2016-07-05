Das METRO_DeMarker_HTF_Signal zeigt die Trendrichtung oder ein Signal zur Ausführung eines Trades das vom METRO_DeMarker_Sign Indikator für den gewählten Balken als graphisches Objekt mit farbiger Trendanzeige oder Handelsrichtung generiert wurde und sendet Benachrichtigungen oder Audiosignale im Falle eines Markteinstiegszeitpunktes.

Der Didi_Index Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Der Didi needles Indikator mit der erweiterten Anpassungseinstellung gleitende Durchschnitte in seinen Berechnungen zu verwenden.

Dieser Indikator ist ein Ansatz um den echten Marktwert eines Finanzinstruments zu ermitteln.