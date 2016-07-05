CodeBaseKategorien
Didi_Index_Sign - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Echter Autor:

Rudinei Felipetto

Ein Signalindikator der den Algorithmus der Kreuzung zweier gleitender Durchschnitte von zwei gleitenden Durchschnitten verwendet. Der Indikator ist für jene brauchbar, die die Kreuzungen des Didi_Index Indikators verwenden.

Abbildung 1. Der Didi_Index_Sign Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14651

Didi_Index_HTF Didi_Index_HTF

Der Didi_Index Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

METRO_DeMarker_HTF_Signal METRO_DeMarker_HTF_Signal

Das METRO_DeMarker_HTF_Signal zeigt die Trendrichtung oder ein Signal zur Ausführung eines Trades das vom METRO_DeMarker_Sign Indikator für den gewählten Balken als graphisches Objekt mit farbiger Trendanzeige oder Handelsrichtung generiert wurde und sendet Benachrichtigungen oder Audiosignale im Falle eines Markteinstiegszeitpunktes.

XDidi_Index XDidi_Index

Der Didi needles Indikator mit der erweiterten Anpassungseinstellung gleitende Durchschnitte in seinen Berechnungen zu verwenden.

RealValue RealValue

Dieser Indikator ist ein Ansatz um den echten Marktwert eines Finanzinstruments zu ermitteln.