真实作者:
Rudinei Felipetto
使用两个移动平均交叉算法的信号灯信号指标. 本指标对使用Didi_Index指标交叉的交易者会有所帮助.
图 1. Didi_Index_Sign 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14651
