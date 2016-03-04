O indicador Squeeze_RA_V1 com a opção de seleção tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

O indicador requer o arquivo do indicador Squeeze_RA_V1.mq5. Coloque-o em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Figura 1. O indicador Squeeze_RA_V1_HTF