Squeeze_RA_V1_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1018
Avaliação:
(17)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP
O indicador Squeeze_RA_V1 com a opção de seleção tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período gráfico do indicator (período)

O indicador requer o arquivo do indicador Squeeze_RA_V1.mq5. Coloque-o em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Figura 1. O indicador Squeeze_RA_V1_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14539

