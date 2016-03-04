Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Squeeze_RA_V1_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1018
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador Squeeze_RA_V1 com a opção de seleção tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicator (período)
O indicador requer o arquivo do indicador Squeeze_RA_V1.mq5. Coloque-o em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Figura 1. O indicador Squeeze_RA_V1_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14539
3D_OscilatorSign
Indicador de sinal de semáforo com base no algoritmo do indicador de interseção 3D_Oscilator.Squeeze_RA_V1
O indicador é baseado na estratégia descrita no livro "Mastering the Trade" por John Carter.
ColorMETRO_XRSX
Indicador do tipo oscilador, que exibe os seus valores com base no indicador técnico XRSX.ColorMETRO_XRSX_HTF
O ColorMETRO_XRSX com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.