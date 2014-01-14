Participe de nossa página de fãs
3D_Oscilator - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizações:
- 2826
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor Real:
Luis Damiani
Este oscilador gera sinais de entrada e saída do mercado com base nos indicadores RSI e CCI na forma de pontos coloridos.
Os sinais deste indicador não são suficientes para abertura de posições. Seria melhor para adicionar algum indicador de tendência para filtrar.
A versão deste indicador foi publicado na Base de Códigos em 2008.07.09.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/437
PCCI (Perfect Commodity Channel Index) é uma parte de alta freqüência das flutuações de preços normalizados utilizando o desvio padrão.MACD-RSI
Indicador RSI aplicado ao MACD mostra claramente a divergência atual dos preços.
Este indicador resolve um problema do uso de filtros digitais no terminal do cliente.FractalChannel_v1
O indicador mostra um canal baseado em fractais.