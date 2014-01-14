3D_Oscilator

Autor Real:

Luis Damiani

Este oscilador gera sinais de entrada e saída do mercado com base nos indicadores RSI e CCI na forma de pontos coloridos.



Os sinais deste indicador não são suficientes para abertura de posições. Seria melhor para adicionar algum indicador de tendência para filtrar.

A versão deste indicador foi publicado na Base de Códigos em 2008.07.09.



