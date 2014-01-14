CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

3D_Oscilator - indicador para MetaTrader 5

Luis Damiani | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
2826
Avaliação:
(21)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor Real:

Luis Damiani

Este oscilador gera sinais de entrada e saída do mercado com base nos indicadores RSI e CCI na forma de pontos coloridos.

Os sinais deste indicador não são suficientes para abertura de posições. Seria melhor para adicionar algum indicador de tendência para filtrar.

A versão deste indicador foi publicado na Base de Códigos em 2008.07.09.

3D_Oscilator

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/437

PCCI PCCI

PCCI (Perfect Commodity Channel Index) é uma parte de alta freqüência das flutuações de preços normalizados utilizando o desvio padrão.

MACD-RSI MACD-RSI

Indicador RSI aplicado ao MACD mostra claramente a divergência atual dos preços.

Filtro Digital Universal Filtro Digital Universal

Este indicador resolve um problema do uso de filtros digitais no terminal do cliente.

FractalChannel_v1 FractalChannel_v1

O indicador mostra um canal baseado em fractais.