Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Squeeze_RA_V1 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1317
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Ravish Anandaram
O indicador é baseado na estratégia descrita no livro "Mastering the Trade" por John Carter. Esta é uma versão do indicador Squeeze_Break completamente revisada, escrita por Des O'Regan.
As principais melhorias incluem a plotagem dos valores de compressão (algumas mudanças no cálculo do BB/KC) na linha zero, e depois suavizar o valor de momentum na forma de histograma crescente/descendente positivo/negativo. Assim, o resultado é uma imagem que é simples para a aceitabilidade visual. Parte do código de regressão linear por Viktor Nikolaev (V_LRMA.mq4 de Vinin) é usado para a suavização do histograma.
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez no Base de Código em 23/12/2015.
Figura 1. O Indicador Squeeze_RA_V1
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14529
O VKW_Bands_Modify_DeMarker com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.VKW_Bands_Modify_DeMarker
O indicador para determinar o tempo em que as ordens pendentes devem ser colocadas, usando o oscilador ColorMETRO_DeMarker.
Indicador de sinal de semáforo com base no algoritmo do indicador de interseção 3D_Oscilator.Squeeze_RA_V1_HTF
O indicador Squeeze_RA_V1 com a opção de seleção tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.