Squeeze_RA_V1 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Autor real:

Ravish Anandaram

O indicador é baseado na estratégia descrita no livro "Mastering the Trade" por John Carter. Esta é uma versão do indicador Squeeze_Break completamente revisada, escrita por Des O'Regan.

As principais melhorias incluem a plotagem dos valores de compressão (algumas mudanças no cálculo do BB/KC) na linha zero, e depois suavizar o valor de momentum na forma de histograma crescente/descendente positivo/negativo. Assim, o resultado é uma imagem que é simples para a aceitabilidade visual. Parte do código de regressão linear por Viktor Nikolaev (V_LRMA.mq4 de Vinin) é usado para a suavização do histograma.

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez no Base de Código em 23/12/2015.

Figura 1. O Indicador Squeeze_RA_V1

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14529

