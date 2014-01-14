Este indicador utiliza Máquina de Vetores de Suporte para analisar os dados do indicador e sinalizar as negociações futuras.

Negociações de compra são sinalizadas por uma seta verde para cima, as negociações de venda são sinalizadas por uma seta vermelha para baixo.

Processo adotado por este indicador:

Selecione qual o indicador será usado como entrada da Máquina de Vetores de Suporte. Coleta o histórico do indicador e os dados de preços para o símbolo atual. Utilize estes dados do histórico para determinar qual negociação será bem sucedida. Use estes dados na Máquina de Vetores de Suporte e comece a treinar. O uso da máquina vai treinar o indicador para sinais de negociações futuras.

Este indicador usa a "Biblioteca de Aprendizagem Máquina de Vetores de Suporte" disponível no mercado da metaquotes para a Máquina operar.

Quando o indicador personalizado é anexado pela primeira vez no gráfico, apresentará no gráfico os históricos das negociações de compra/venda que foram bem sucedidos. Se os pontos dos dados que são usados como treino pela Máquina de Vetores de Suporte, então qualquer barra depois disso será usada pelo indicador como modelo produzido pela máquina qualquer negociação futura.

Este é um indicador simples usado para demonstrar como a Máquina de Vetores de Suporte pode ajudar em negociações sinalizadas. Eu recomento você aprimorar as entradas usadas pela máquina de vetores, para maximizar seus resultados. Alguns exemplos de componentes que você poderia modificar são: